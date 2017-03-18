‘Merdiven altı üretim tüketicinin düşmanı’

Çatı sektöründeki standartlardan uzak ürünler ise hem tüketiciye, hem de ülke ekonomisi çok büyük zarar veriyor. Çatıların doğru detay ve doğru malzemeyle sistemine uygun projelendirilmesi, konusunda uzman kişiler tarafından yaptırılması gerekir. Tüketicinin parasının çöpe gitmemesi ve çatının uzun ömürlü olması için, standartlara uygun çatı ve uygulamalar tercih edilmeli. Konut ve işyeri çatılarındaki yalıtım eksikliği, mevcut yalıtımların korunamaması, yalıtım konusunda gerekli iyileştirmelerin yapılmamış olması, çatı kaplama sistemlerindeki eksik ve yanlış uygulamalar, ülke ekonomisine de zarar veriyor. Bu çatı sistemlerinin, enerji verimliliği sağlaması mümkün değil. Bu çatılar, güncel su ve ısı yalıtım malzemeleri ile yenilenmediği için yüzde 50'lere varan oranda enerji kaybına yol açıyor. Bu kayıp, faturaları kabartıyor.”

EKONOMİ SERVİSİ