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'Merkez Bankası bağımsız olmalı'

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Türk Lirası’nın Amerikan Doları karşısında değer kaybetmesiyle ilgili endişelerini dile getirdi

26 Mayıs 2018 Cumartesi 16:28
'Merkez Bankası bağımsız olmalı'

Gazetecilerin küresel piyasalarla ilgili sorularını yanıtlayan IMF Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası’na müdahale ettiği iddialarıyla ilgili “herkes iyi olduğu işi yapmalı” yanıtını verdi. Arjantin’in IMF kredisi için yaptığı başvuruyu değerlendiren Lagarde’a Türkiye de soruldu.

Lagarde, Türkiye’de Arjantin'den farklı olarak piyasanın baskı altında olduğunu ve TL’nin son birkaç ayda çok değer kaybettiğini söyledi. Buna gerekçe olarak da siyasetçilerle ile Merkez Bankası arasında uyumsuzluğu gösterdi. Lagarde, “Tüm siyasetçiler, merkez bankalarını, yapmak zorunda oldukları işleri yapabilmeleri konusunda serbest bırakarak, bağımsızlığını sağlamalıdır” dedi.

Yapılan bazı yorumların, uluslararası kamuoyu ve yatırımcıları tetikte olmasına yol açtığını kaydeden IMF lideri, Merkez Bankası’nın talimat altında olduğu algısı yarattığını söyledi. 'Sayın Erdoğan’ın Merkez Bankası’ndan uzan durması mı gerekiyor' şeklindeki soruya Lagarde, “Bence herkes en iyi olduğu işi yapmalı ve merkez bankası başkanları da genelde işlerinde iyidir.

Özellikle de faiz belirleme gibi konularda ellerinde güçlü araçlar var. Bu nedenle uzmanlara bırakmak en iyi olacaktır” şeklinde yanıt verdi.
EKONOMİ SERVİSİ

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