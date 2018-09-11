Merkez Bankası faiz artışına gidecek

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Saltoğlu, muhtemel faiz artışının aslında enflasyondaki son seviyeye bir tepki olarak düşünülebileceğini, bir anlamda sinyal etkisi taşıyacağını belirtti. Saltoğlu, “Şahsen 500 puan kadar yüksek bir artış beklemiyorum. Ama 300-350 (yüzde 3-3.5) baz puan arası bir artış sanki daha makul geliyor” diye konuştu. İş Portföy Başekonomisti Nilüfer Sezgin, Ağustos ayı ortasından bu yana Merkez Bankasının bankalara likiditeyi bir haftalık repo ile yüzde 17.75 faizden değil, yüzde 19.25 seviyesindeki gecelik faizden verdiğini ve pratikte 150 (yüzde 1.5) baz puanlık sıkılaşmanın hayata geçirilmiş durumda olduğunu dile getirdi. Ekonomistler en yüksek 725 baz (yüzde 7.25) puanlık, en düşük ise 275 (yüzde 2.75) puanlık faiz artış tahmininde bulundu. HABER MERKEZİ