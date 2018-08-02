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Merkez Bankası rezervleri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 869 milyon dolar azalarak 100 milyar 612 milyon dolara geriledi

02 Ağustos 2018 Perşembe 23:30
Merkez Bankası rezervleri geriledi

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 27 Temmuz ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 219 milyon dolar azalışla 78 milyar 330 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 20 Temmuz ile biten haftada 78 milyar 549 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 650 milyon dolar düşüşle 22 milyar 932 milyon dolardan 22 milyar 282 milyon dolara indi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 869 milyon dolar azalarak 101 milyar 481 milyon dolardan 100 milyar 612 milyon dolara geriledi.
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