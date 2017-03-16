Merkez'den faiz hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8'de sabit tuttu.

Ancak Geç Likidite Penceresi (GLP) uygulaması çerçevesinde Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken, borç verme faiz oranı ise yüzde 11'den yüzde 11.75'e yükseltildi.

Bankanın duyurusunda şu değerlendirmelere yer verildi: "Son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyonun hızlı bir yükseliş göstermesine neden olmuştur. Döviz kuru hareketlerinin gecikmeli yansımaları ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki baz etkisi nedeniyle kısa vadede enflasyondaki belirgin yükselişin devam edebileceği öngörülmektedir.Bu çerçevede kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiştir." Merkez'in kararı sonrasında dolar 3.67'den 3.64'e düştü; borsa ise 90 bin 800 puana yükseldi. Bu arada Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 10 Mart itibariyle bir haftada 3 milyar 742 milyon dolar artışla 109 milyar 625 milyon dolara ulaştı.

HABER MERKEZİ