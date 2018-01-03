Merkez'den hükümete enflasyon mektubu

Banka, açık mektupta enflasyon hedefinden sapmanın nedenleri ve enflasyonun tekrar hedefe ulaşması için alınan tedbirleri açıklayacak.

Merkez Bankası Kanunu’nun 42'nci maddesi uyarınca, enflasyonun hedeften belirgin şekilde sapması durumunda TCMB'nin, sapmanın nedenlerini ve alınması gereken önlemleri hükümete yazılı olarak bildirmesi ve kamuoyuna açıklaması gerekiyor.

TCMB'nin, 6 Aralık 2016 tarihinde yayımlanan '2017 Yılında Para ve Kur Politikası' başlıklı temel politika metninde, Merkez Bankasının temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğu anımsatılarak, bu çerçevede 2017-2018-2019 yılları için enflasyon hedefinin hükümet ile varılan mutabakat çerçevesinde yüzde 5 düzeyinde belirlenmişti.

Merkez Bankası 2016 yılı sonunda enflasyon hedefini tutturamadığı için Başkan Murat Çetinkaya ve Başkan Yardımcısı Murat Uysal'ın imzasını taşıyan açık mektup, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e hitaben 31 Ocak 2017'de yazılmıştı.