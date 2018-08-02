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Mermer ihracatında hedef 2.5 milyar dolar

Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Başkanı Raif Türk, "Bu yıl mermer ihracatındaki öngörümüz 2,5 milyar dolar gibiydi fakat son zamanlarda Çin ve Amerika ticaret savaşı, dünyadaki çeşitli olumsuz gelişmeler hafif de olsa sektörde duraklamaya neden oldu. Bunun geçici olduğunu, yakın zamanda tekrar yükselişe geçeceğini düşünüyoruz" dedi

02 Ağustos 2018 Perşembe 17:23
Mermer ihracatında hedef 2.5 milyar dolar

Mermer ihracatının 2013 yılında 2 milyar 250 milyon dolara kadar çıktığını dile getiren Türk, şöyle devam etti: "Bu rakam sonraki yıllarda çeşitli nedenlerle düşüş gösterdi ve 1 milyar 600 milyona kadar geriledi. Geçen sene 1 milyar 900 milyona çıktı. Bu yıl bizim öngörümüz 2,5 milyar dolar gibiydi fakat son zamanlarda Çin ve Amerika ticaret savaşı, dünyadaki çeşitli olumsuz gelişmeler hafif de olsa sektörde duraklamaya neden oldu. Bunun geçici olduğunu, yakın zamanda tekrar yükselişe geçeceğini düşünüyoruz." Türkiye'den ihraç edilen mermerlerin dünyanın birçok ülkesinde önemli yapılarda kullanıldığını dile getiren Türk, "Mermerlerimizin Mekke ve Medine'de kullanıldığı çok güzel yerler var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'da kullanılan mermerlerimiz var. İspanya Kraliyet Sarayı'nda kullanıldığını biliyorum. Bunun dışında dünyanın birçok yerinde kullanılıyor" diye konuştu. EKONOMİ SERVİSİ

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