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'Mermer lobisi kurulmalı'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Pazar günü milletvekilleri ve Türkiye'nin en büyük müteahhitlik firmalarının üst yöneticilerinden oluşan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) heyetiyle Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gitti.

11 Mart 2018 Pazar 18:45
'Mermer lobisi kurulmalı'

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkan Adayı Mustafa Selçuk Çevik, mermerde dünyanın en zengin ülkesinin Türkiye olduğunu belirterek, "İtalyanların çok ciddi bir markası var. Bizim de Türk mermeri vurgusuyla markalaşmamız lazım. Aynı zamanda bizim en çok yönelmemiz gereken konulardan biri kalite standardını oluşturmak olmalı. Mermer ve maden ihracatı yapan her birliğin bir arada hareket etmesi lazım ve en kısa zamanda da mermer lobisi kurulmalı, aksi halde gelişme kaydedemeyiz" diye konuştu.

"Amerika'da hemen hemen her evde Türk taşı kullanılıyor ama bir markamız yok” diyen Çevik, Türkiye'de 4 ayrı fuar yapmak yerine hem zamandan kazanmak hem de maddi kayıpları önlemek için fuarların en büyüğü olan İzmir'de tek bir fuar yapmanın daha doğru olacağını vurguladı. Sektörün en çok ihracat gerçekleştirdiği pazarlar hakkında bilgi veren Çevik, “Maden sektörü ihracatında ilk sırada uzun süredir olduğu gibi yine Çin yer alıyor. Bu ülkeye ihracatımız yüzde 23 artarak 1.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Çin’i yüzde 12.5 artış ve 437.5 milyon dolar ihracatla ABD izledi” şeklinde konuştu. EKONOMİ SERVİSİ
 

 
 

Anahtar Kelimeler:
EkonomiTürkiyeİstanbul Maden İhracatçıları BirliğiMermerMustafa Selçuk
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