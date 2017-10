Mermerimiz kaliteli ama pazarlayamıyoruz

Türk Mermer Maden Vakfı (TMVV) Başkanı Ersoy Erol, Türkiye'nin mermer üretiminde ve mermerlerinin kalitesinde bir sorun olmadığına işaret ederek, "Bizim sorunumuz pazarlamada. Bugün 'İtalyan mermeri kalitelidir’ imajı tüm dünyada hakimken, aslında İtalyanların yıllarca bizden aldıkları blok mermerleri işleyip dünyaya pazarladığı gerçeğini biliyoruz. Sektörümüzün en önemli ihtiyacı ‘Türk Mermeri’ imajının olumlu yönde geliştirilmesidir. Hem yurt içi hem yurt dışında Türk mermerinin nedenli kaliteli olduğunu vurgulamak zorundayız. Türk mermer ve maden sektörü genel anlamda büyük bir sıçrama yaptı. Ama güven noktasında uluslararası alıcıların hala soru işaretleri var” dedi.

Başarı hikâyelerimiz var

Sektörün hak ettiği yere gelebilmesi için elinden gelen her şeyi yaptığına ve bu konuda iddialı olduğuna dikkat çeken Ersoy Erol, "Uluslararası rekabette firmalarımızın önünü açacak eylem planları hazırlamalıyız. Sektörümüzün uzun vadeli hedefleri için yol haritası olmalı. Sektörün yolunda emin adımlarla ilerleyebilmesi için bir an önce herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Türkiye dünya mermer ihracatında 3. sırada. Türkiye 2001’de 7. sıradaydı. Sektörümüzde birçok bir başarı hikâyesi var. Türk mermeri farklı renk skalası ile dünyanın birçok yerinde kullanılmakta. Beyaz Saray’da, Almanya ve Fransa parlamentolarında Türk mermeri kullanılıyor. Disneyland’da 18 bin metrekare Türk mermeri kullanıldı. Dünyanın her köşesinde birçok başarılı projeye imza atıyor ve kendi başarı hikâyelerimizi yazıyoruz. Ama yeterli değil. Uluslararası rekabette gidilecek çok yolumuz var” diye konuştu. EKONOMİ SERVİSİ