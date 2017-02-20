Mesleki eğitim yetersiz!

Perakende ve pazarlama sektöründe bulunan yetişmiş eleman açığının, meslek odaları tarafından kapatılabileceğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Konfederasyonumuzun talebi çerçevesinde 28. Mesleki Eğitim Kurulu kararı ile perakende ve pazarlama sektöründe yer alan 14 adet satış elemanlığı mesleği 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun kapsamı dışına çıkarıldı. Alınan bu kararı esnaf ve sanatkâr teşkilatı olarak olumlu karşılıyoruz” dedi.

Girişimcilerin mesleki eğitim düzeylerinin işyerinin büyümesine büyük etkisinin olduğunu anlatan Palandöken, “TÜİK’in verilerine göre yeni işyeri açan her 100 kişiden 68’inin iş konusu ile ilgili mesleki eğitimi bulunmuyor. Eğitim düzeyi arttıkça işyerinin büyüklüğü ve çalışan sayısı da artıyor. Çalışan sayısı 10-19 arasında olan işletmelerde girişim sahiplerinin yüzde 32’si mesleki eğitim almışken çalışan sayısı 1.000’in üzerinde olan işyerlerinde girişimcilerin eğitim oranı yüzde 76,3’e çıkıyor. Bu da gösteriyor ki kendi faaliyet alanı ile ilgili mesleki eğitim alanlar sektörde daha kalıcı oluyor ve daha çok büyüyor. Biz de özellikle bu nedenle mesleki eğitimi önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

EKONOMİ SERVİSİ