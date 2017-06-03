Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mesut Barzani Rusya ile anlaştı

Rus devlet petrol şirketi Rosneft’in basın sözcüsü Mihail Leontyev, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) Rosneft ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) hidrokarbon arama ve üretimi alanında işbirliklerinin genişletilmesi konusunda birçok anlaşmaya imza attıklarını açıkladı

Bu haber kez okundu.

Mesut Barzani Rusya ile anlaştı

SSPIEF çerçevesinde konuşan Leontyev, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüşmesi öncesinde Rosneft şirketi, IKBY ile üretim, ticaret, lojistik ve altyapı geliştirme taahhüt anlaşmalarından oluşan bir paket imzaladı” ifadelerini kullandı. Rosneft sözcüsü, şirket için karlı olan büyük bir teslimat kontratı imzaladıklarını, buna göre Rosneft’in Irak'ın kuzeyinden Türkiye’ye uzanan büyük petrol boru hattına 3/2 erişim hakkına sahip olacağını aktardı. Leontyev, bunun 20 yıllık uzun vadeli önemli bir kontrat, stratejik bir yatırım olduğunu sözlerine ekledi. Rosneft basın dairesinden verilen bilgiye göre yeni anlaşmalarla şirket, 45 milyar varil petrol ve 5.66 trilyon metreküp gaz rezervlerini çıkarma potansiyeli taşıyan küresel enerji pazarının en çok gelişme perspektifi bulunan bölgelerden birine girmiş oldu. ŞEVKET TEPETAŞ

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Mesut Barzani Rusya Ile AnlaştıRus Devlet Petrol şirketiMihail LeontyeSt. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumunda (SPIEF) Rosneft Ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100