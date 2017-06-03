Mesut Barzani Rusya ile anlaştı

SSPIEF çerçevesinde konuşan Leontyev, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüşmesi öncesinde Rosneft şirketi, IKBY ile üretim, ticaret, lojistik ve altyapı geliştirme taahhüt anlaşmalarından oluşan bir paket imzaladı” ifadelerini kullandı. Rosneft sözcüsü, şirket için karlı olan büyük bir teslimat kontratı imzaladıklarını, buna göre Rosneft’in Irak'ın kuzeyinden Türkiye’ye uzanan büyük petrol boru hattına 3/2 erişim hakkına sahip olacağını aktardı. Leontyev, bunun 20 yıllık uzun vadeli önemli bir kontrat, stratejik bir yatırım olduğunu sözlerine ekledi. Rosneft basın dairesinden verilen bilgiye göre yeni anlaşmalarla şirket, 45 milyar varil petrol ve 5.66 trilyon metreküp gaz rezervlerini çıkarma potansiyeli taşıyan küresel enerji pazarının en çok gelişme perspektifi bulunan bölgelerden birine girmiş oldu. ŞEVKET TEPETAŞ