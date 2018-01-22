Mevsimlik işçilere müjde

Ömer Fethi Gürer, geçici ya da mevsimlik işçilerin çalışmadıkları süre boyunca işsizlik sigorta fonuna alınması için Kanun Teklifi verdi.

Gürer, “İşsizlik Sigorta Kanununda Değişiklik Yapılması” talebiyle TBMM Başkanlığına sunduğu Kanun Teklifinde, ülkemizde birçok kamu kurum ve kuruluşlarında geçici işçilerin çalışmakta olduğuna dikkat çekti.

“Mevsimlik İşçi” diye adlandırılan çalışanların yılda 5 ay 29 gün çalıştığını belirten Ömer Fethi Gürer, bu işçilere kadro verilmemesi için 179’uncu günün sonunda işten çıkartıldığını hatırlatarak, “Yılda 12 ay çalışan ücretlilerin geçinmekte zorlandığı ülkemizde geçici statüde en fazla 5 ay 29 gün çalışan işçilerin geçinmeleri mümkün değildir. Bir de bu kişilerden işsizlik fonu kapsamında kesinti yapılmaktadır” dedi.

Niğde Milletvekili Gürer, Kanun Teklifinde şunlara değindi: “Mevsimlik ve geçici işçilerimiz sosyal güvence anlamında büyük sorunlar yaşanmaktadır. Gelecek kaygısı ile çalışan geçici işçiler çoluk çocuklarının rızkından ve geleceklerinden endişelidir. Geçici işçilerimizin sorunlarını, gidermek, imkân bekleyen ve geleceklerini güvence ile yaşamak isteyen binlerce geçici işçimize bu hakkın verilmesi mağduriyetlerini biraz olsun azaltacaktır.”

YENİ MESAJ/ANKARA