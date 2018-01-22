Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116227
ALTIN
162.813
DOLAR
3.7968
STERLİN
5.2836
EURO
4.6512

Mevsimlik işçilere müjde

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çalıştıkları 5 ay 29 günlük süre içinde maaşlarından işsizlik sigorta fonuna kesinti yapılan ancak işten çıktıklarında bu fondan faydalanamayan mevsimlik işçilerin sorunu Meclis gündemine taşıdı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 13:07
96 Okunma
Mevsimlik işçilere müjde

Ömer Fethi Gürer, geçici ya da mevsimlik işçilerin çalışmadıkları süre boyunca işsizlik sigorta fonuna alınması için Kanun Teklifi verdi.

Gürer, “İşsizlik Sigorta Kanununda Değişiklik Yapılması” talebiyle TBMM Başkanlığına sunduğu Kanun Teklifinde, ülkemizde birçok kamu kurum ve kuruluşlarında geçici işçilerin çalışmakta olduğuna dikkat çekti.

“Mevsimlik İşçi” diye adlandırılan çalışanların yılda 5 ay 29 gün çalıştığını belirten Ömer Fethi Gürer, bu işçilere kadro verilmemesi için 179’uncu günün sonunda işten çıkartıldığını hatırlatarak, “Yılda 12 ay çalışan ücretlilerin geçinmekte zorlandığı ülkemizde geçici statüde en fazla 5 ay 29 gün çalışan işçilerin geçinmeleri mümkün değildir. Bir de bu kişilerden işsizlik fonu kapsamında kesinti yapılmaktadır” dedi.

Niğde Milletvekili Gürer, Kanun Teklifinde şunlara değindi: “Mevsimlik ve geçici işçilerimiz sosyal güvence anlamında büyük sorunlar yaşanmaktadır. Gelecek kaygısı ile çalışan geçici işçiler çoluk çocuklarının rızkından ve geleceklerinden endişelidir. Geçici işçilerimizin sorunlarını, gidermek, imkân bekleyen ve geleceklerini güvence ile yaşamak isteyen binlerce geçici işçimize bu hakkın verilmesi mağduriyetlerini biraz olsun azaltacaktır.”

YENİ MESAJ/ANKARA

Son Güncelleme: 22.01.2018 15:17
Anahtar Kelimeler:
Işsizlik FonuMevsimlik Işçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Osmangazi köprüsünden geçmeyen araçların cezası 1.3 milyar lira
Osmangazi köprüsünden geçmeyen araçların cezası 1.3 milyar lira
‘İstihdamda 25 yaş kriteri 35’e çıkarılmalı’
‘İstihdamda 25 yaş kriteri 35’e çıkarılmalı’
THY o listede yok
THY o listede yok
Uzakdoğu'dan 16 milyon ürüne vize yok
Uzakdoğu'dan 16 milyon ürüne vize yok
Seracının derdi de maliyetler
Seracının derdi de maliyetler
AVM yatırımları azalıyor
AVM yatırımları azalıyor
Nakliyeci ucuz akaryakıt istiyor
Nakliyeci ucuz akaryakıt istiyor
TürkTraktör ihracatta lider
TürkTraktör ihracatta lider
Vergi tahsilatında hedefler aşıldı
Vergi tahsilatında hedefler aşıldı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim