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Meyve sebzede en iyi pazar Rusya

Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak, Türkiye’nin 2017 yılında 3.9 milyon ton yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdiğini ve toplam yaş meyve sebze ihracatından elde edilen gelirin 2 milyar 230 milyon dolar olduğunu kaydetti.

14 Şubat 2018 Çarşamba 15:57
Meyve sebzede en iyi pazar Rusya

Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak, şu bilgileri verdi: "Türkiye’nin en çok yaş meyve sebze ürünü ihraç ettiği ülke Rusya Federasyonu’dur. Bu pazar 638 milyon dolar ile Türkiye yaş meyve sebze ihracatının yüzde 29’unu oluşturuyor. Irak 254 milyon dolar ile yüzde 11 pazar payına sahip ikinci önemli ihraç pazarımız. Almanya 207 milyon dolar ve yüzde 9 pazar payı ile üçüncü önemli ihraç pazarımız. Romanya, Ukrayna, Suudi Arabistan ve Beyaz Rusya ise diğer önemli ihraç pazarlarıdır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
MeyveSebzeRusyaIhracat
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