Milli piyade tüfeğinde teslimat sevinci

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın piyade tüfeği ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen MPT-76'nın prototipleri 2014'te üretildi. MPT-76'nın seri üretim sürecinde ise MKEK'ye 20 bin, Kale Kalıp'a 15 bin, Sarsılmaz'a 10 bin adet sipariş verildi.

İlk teslimatları gerçekleştiren MKEK, bugüne kadar 16 binden fazla MPT-76'yi güvenlik güçlerinin kullanımına sundu. Kurum, bu ay yaklaşık 4 bin tüfek daha teslim edecek. MKEK böylelikle aldığı 20 bin adetlik ilk siparişi tamamlayacak. MKEK'nin ardından özel sektörden Kale Kalıp da devreye girdi. İlk teslimatta yaklaşık 500 tüfeği SSM'ye teslim eden Kale Kalıp, bu hafta 1000 civarında tüfeği daha kullanıma sundu. Kale Kalıp'ın teslimat sayısı yaklaşık bin 500'ü buldu.

AA