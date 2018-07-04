Milyonerler döviz kurundan kazandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Mayıs 2018 itibarıyla Türkiye’de hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan 141 bin 753 kişi bulunuyor. Bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı ise Türk lirası bazında 939 milyar 759 milyon lira düzeyinde hesaplanıyor.

Mevduatın çoğu döviz

Milyoner mudilerin bankalardaki mevduatının dağılımına bakıldığında, bunun 441 milyar 624 milyon lirasını yerel para cinsinden mevduat, 493 milyar 958 milyon lirasını döviz tevdiat hesabı, 4 milyar 177 milyon lirasını da kıymetli maden depo hesapları oluşturuyor. Bu yıl 31 Mayıs’ta ABD Doları 4.47, Euro ise 5.21 liradan işlem görüyordu. Buna göre 493 milyar 958 milyon lira 110.5 milyar dolar ya da 94.8 milyar Euro’ya karşılık geliyor.

Geçen yılın Mayıs sonunda ise milyonerlerin hesabında 3.2 milyar liralık altın, 375 milyar liralık döviz ve 384 milyar liralık Türk lirası cinsinden para tuttuğu görüldü.

Milyonerler dövize akın etmedi

Geçen yıl 31 Mayıs’ta ABD Doları 3.56’dan, Euro ise 3.96’dan işlem görüyordu. Buna göre 375 milyar lira 105.3 milyar dolar ya da 94.6 milyar Euro’ya karşılık geliyor. Veriler analiz edildiğinde Euro bazında milyonerlerin hesaplarında 200 milyon Euroluk bir artış bulunuyor. Dolar bazındaki artış ise 5.2 milyar dolara ulaşıyor. Bu durum milyonerlerin son bir yıllık dönemde çok fazla döviz almadığını ortaya koyuyor.

Milyonerlerde kurumlar dövize, bireyler altına yöneldi

Türkiye’de mayıs ayı itibarıyla bankalarda bulunan 4.2 milyar liralık altının büyük bir kısmının, gerçek kişilerin hesabında tutulduğu görülüyor. Bu dönemde, altın milyoneri olan gerçek kişilerin hesabında 3 milyar 269 milyon liralık altın bulunurken, bu rakam ticari ve diğer kuruluşlarda 907 milyon lira düzeyinde kaldı. Bu da 1 milyon lira ve üzerinde bulunan altın hesaplarının yüzde 78.3’ünün gerçek kişilerin sahip olduğuna işaret etti.

Milyoner ticari ve diğer kuruluşların hesabında ise yaklaşık 299 milyar 603 milyon lira karşılığında döviz mevcut. Bu rakam gerçek kişilerde 188 milyar 390 milyon lira, resmi kuruluşlar da 5 milyar 965 milyon lira olarak hesaplanıyor. Böylece 1 milyon lira ve üzeri 493 milyar 958 milyon liralık döviz hesabının yüzde 60.7’sinin ticari ve diğer kuruluşlarda bulunduğu görüldü.

Yerel para cinsinden mevduat gerçek kişilerde 144 milyar 255 milyon lira, resmi kuruluşlarda 77 milyar 860 milyon lira, ticari ve diğer kuruluşlarda da 219 milyar 509 milyon lira olarak dağılıyor.