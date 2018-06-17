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Milyonerlerde 3.6 milyar liralık altın var

Türkiye'deki milyonerlerin hesabında bu yılın Nisan ayı itibarıyla 3.6 milyar liralık altın bulunurken, bunun büyük bir kısmının gerçek kişiler tarafından tutulduğu görülüyor

17 Haziran 2018 Pazar 10:04
Milyonerlerde 3.6 milyar liralık altın var

BDDK verilerine göre, Nisan 2018 itibarıyla Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan 136 bin 139 kişi bulunuyor.

Bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı ise Türk lirası bazında 907 milyar 986 milyon lira düzeyinde hesaplanıyor. Milyoner mudilerin bankalardaki mevduatının dağılımına bakıldığında, bunun 458 milyar 36 milyon lirasını yerel para cinsinden mevduat, 446 milyar 344 milyon lirasını döviz tevdiat hesabı, 3 milyar 606 milyon lirasını da kıymetli maden depo hesapları oluşturuyor.

Buna göre milyonerlerin hesabında yaklaşık 3.6 milyar liralık altın, 446 milyar liralık döviz, 458 milyar liralık da Türk lirası cinsinden para bulunuyor.

Türkiye'de bireylerin birikimlerini altına, kurumların ise dövize yatırdığı ortaya çıktı.

Döviz mevduatlarına bakıldığında ise tablonun tersine dönmesi dikkati çekiyor. Milyoner olan ticari ve diğer kuruluşların hesabında yaklaşık 269 milyar 277 milyon lira karşılığında döviz bulunuyor.

Bu rakam gerçek kişilerde 171 milyar 55 milyon lira, resmi kuruluşlar da ise 6 milyar 13 milyon lira olarak hesaplanıyor.

Yerel para cinsinden mevduat ise gerçek kişilerde 143 milyar 49 milyon lira, resmi kuruluşlarda 89 milyar 445 milyon lira, ticari ve diğer kuruluşlarda da 225 milyar 541 milyon lira olarak dağılıyor.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 18.06.2018 01:54
Anahtar Kelimeler:
MilyonerlerAltınDövizBddk
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