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Milyonerlere 18 bin kişi eklendi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yıl 2016'ya kıyasla 18 bin 105 kişi artarak 126 bin 969'a ulaşırken, toplam mevduatları da 835 milyar 621 milyon lira oldu

05 Şubat 2018 Pazartesi 00:18
Milyonerlere 18 bin kişi eklendi

Söz konusu dönemde milyonerlerin mevduatlarının 424 milyar 237 milyon lirası yerel para cinsi, 408 milyar 209 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 3 milyar 175 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

Milyoner başına düşen ortalama mevduat da yaklaşık 6 milyon 581 bin lira olarak hesaplandı. Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan mudi sayısı 2016 yılında 108 bin 864, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı 715 milyar 313 milyon lira düzeyindeydi. BDDK verilerine göre, yurt dışı yerleşik mudi sayısı da 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 71 artarak 12 bin 11'e yükseldi.
AA  

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