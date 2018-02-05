Milyonerlere 18 bin kişi eklendi

Söz konusu dönemde milyonerlerin mevduatlarının 424 milyar 237 milyon lirası yerel para cinsi, 408 milyar 209 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 3 milyar 175 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

Milyoner başına düşen ortalama mevduat da yaklaşık 6 milyon 581 bin lira olarak hesaplandı. Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan mudi sayısı 2016 yılında 108 bin 864, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı 715 milyar 313 milyon lira düzeyindeydi. BDDK verilerine göre, yurt dışı yerleşik mudi sayısı da 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 71 artarak 12 bin 11'e yükseldi.

AA