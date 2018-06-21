Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95059
ALTIN
192.763
DOLAR
4.7305
STERLİN
6.2727
EURO
5.4951

Milyonlarca lira çöpe atılıyor!

Ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması doğal yaşamı korurken ülke ekonomisine de artı değer yaratıyor

21 Haziran 2018 Perşembe 17:42
Milyonlarca lira çöpe atılıyor!

Türkiye’nin ambalaj atıkları yetkilendirilmiş kuruluşu PAGÇEV (PAGEV Geri Dönüşüm İşletmesi), geri dönüşüme dikkat çekerek ülkemizde gelinen son durum hakkında bilgiler paylaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan ‘Ambalaj Bilgi Sistemi’ verilerine göre 2016 yılında pazara sunulan 3 milyon 850 bin tonluk ambalaj atığının yüzde 58’sini oluşturan 2 milyon 226 bin tonu geri kazanıldı. Yani kişi başına tüketilen 48.2 kilogramlık ambalaj atığının 27.9 kilogramı geri dönüştürüldü. EKONOMİ SERVİSİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Onlarca oteli sıkıntı bastı
Onlarca oteli sıkıntı bastı
Sanayici düşük kapasite ile çalışıyor
Sanayici düşük kapasite ile çalışıyor
Hazırgiyimde ödül gecesi
Hazırgiyimde ödül gecesi
İnşaatta işler dip yaptı
İnşaatta işler dip yaptı
Soğan ve patateste ithalat dönemi
Soğan ve patateste ithalat dönemi
Konut satışlarına kamu dopingi
Konut satışlarına kamu dopingi
Çinli Aliexpress’ten Rusya atağı
Çinli Aliexpress’ten Rusya atağı
Tekstil önemini kaybetmez
Tekstil önemini kaybetmez
Hazine rekor faizle borçlandı
Hazine rekor faizle borçlandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim