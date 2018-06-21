Milyonlarca lira çöpe atılıyor!

Türkiye’nin ambalaj atıkları yetkilendirilmiş kuruluşu PAGÇEV (PAGEV Geri Dönüşüm İşletmesi), geri dönüşüme dikkat çekerek ülkemizde gelinen son durum hakkında bilgiler paylaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan ‘Ambalaj Bilgi Sistemi’ verilerine göre 2016 yılında pazara sunulan 3 milyon 850 bin tonluk ambalaj atığının yüzde 58’sini oluşturan 2 milyon 226 bin tonu geri kazanıldı. Yani kişi başına tüketilen 48.2 kilogramlık ambalaj atığının 27.9 kilogramı geri dönüştürüldü. EKONOMİ SERVİSİ