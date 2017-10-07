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Mısır ile siyasi kriz ticari krize dönüşmedi

Türk-Mısır İş Forumu, iki ülke yatırımcı ve iş adamlarının katılımıyla Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek.

07 Ekim 2017 Cumartesi 17:49
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Mısır ile siyasi kriz ticari krize dönüşmedi

Türk-Mısır İşadamları Derneği (TÜMİAD) Başkanı Atilla Ataseven, forumun 26 Kasım-1 Aralık'ta gerçekleştirileceğini kaydetti. Bu arada Türkiye ve Mısır arasındaki ekonomik ilişkilerde son dönemde hareketlilik gözleniyor.

Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Tarık Kabil, Ağustosta yaptığı açıklamada, 2017'de Mısır'ın Türkiye'ye ihracatının yüzde 30 artarak 1 milyar 70 milyon dolara çıktığını bildirmişti. Ekonomi Bakanlığının verilerine göre ise iki ülke arasında 2005 yılında 954.5 milyon dolar olan ticaret hacmi 2010 yılında 3 milyar 177 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Ticaret hacmi 2012 yılında da 5 milyar doları aşmıştı. Mısır'da demokratik seçimlerle iş başına gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, 3 Temmuz 2013'te askeri darbe ile devrilmesinin ardından, ticari ilişkiler iki ülke arasında başlayan siyasi krizden etkilense de ciddi bir zarar görmedi.

HABER MERKEZİ

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