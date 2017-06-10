Mısır şekerinde vurgun

AHMET SAFA TERZİ / İSTANBUL

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Türkiye'de pancar üreticisi ile şeker fabrikalarında çalışan işçilerin nişasta bazlı şekerle (NBŞ) ile imtihanının hiç bitmediğini dile getirdi. Şeker-İş Sendikası’nın 2005 yılından bu yana NBŞ kotasının artırılmasının iptaline yönelik Danıştay’a açtığı her davanın kazanılmasına rağmen NBŞ kotalarındaki oynak sistemin Türkiye şeker sektörünün altını iyiden iyiye oyduğunu dile getiren Gök, şunları kaydetti: "Ülkemizin gerçekte bir şeker ihtiyacı olup olmadığına bakılmaksızın ve NBŞ kota artışlarının mevcut ülke pancar şekeri stoklarına etkisi gözetilmeksizin, her yıl sürekli olarak artırıma gidilmesiyle başlayan süreç Bosna Hersek üzerinden ithalatla iyice ayyuka çıktı. Şeker pancarı ülkesi olan Türkiye’de yasalarla belirlenen kotanın çok çok üzerinde üretimi yapılan nişasta bazlı şekerler ve glikoz şurubunun akıl almaz yollarla Bosna Hersek’ten ithal edilmesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın radarına takıldı. Bakanlık ithalat oyununu ortaya çıkarırken, şimdi gözler konuya ilişkin görüş bildirmesi gereken ve yeni yönetimin halen daha atanamadığı Şeker Kurumu’nda."

NBŞ ithalatı 10 kat arttı

Türkiye’nin ihtiyacı olmadığı halde Avrupa Birliği ve Sırbistan menşeli nişasta bazlı şeker ve glikoz şurubunu Bosna Hersek üzerinden sıfır gümrükle Türkiye'ye ithal edildiğine işaret eden Gök, "NBŞ ithalatının 2015 yılında bin 400 tondan 2016'nın ilk 9 ayında tam 10 kat artarak 14.5 bin tona yükselmesiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Şeker Kurumu'na gönderdiği 'gizli' ibareli yazışma ile ortaya çıkan ithalat vurgunu şeker sektörüne darbe vururken, birilerinin de cebini dolarla doldurmaya yetti. İthal edilen nişasta bazlı şekerler ve glikoz şurubunun menşeinin tam olarak belli olmaması ise sağlık açısından endişe uyandırdı" dedi. İsa Gök, NBŞ vurgunu yapan şirketlerin açıklanması gerektiğini hatırlatarak, "Türkiye’nin yeterli miktarda pancar üretimi ve şeker stoku var iken şeker açığı var diyerek NBŞ kotalarının yüzde 50 oranında artırılmasını talep eden gözünü kâr hırsı bürümüş bir takım çevreler yetkilileri yanlış yönlendirmek suretiyle Üretim Paketi Kanun Tasarısı’nda tüm glikoz şuruplarının kapsam dışına çıkartılması için düzenleme yaptırmış, ancak tasarı rafa kaldırılmıştı. Tasarı rafa kalksa da dur durak bilmeyen NBŞ üreticileri bu sefer Bosna Hersek üzerinden ithalat yoluna giderek iptal edilen tasarıya bir nevi resmiyet kazandırmaya çalışarak yasaları çiğnemiştir” dedi.

Şeker Kurumu başıboş durumda

Şeker Kurumuna atama yapılmaması nedeniyle kurumun başıboş olduğuna değinen Gök, "İçi boş olan bir kurumda kimden görüş alınmış? Gümrük Bakanlığı konuya müdahil olmasa sektörü ve halkımızı etkileyen bu konu gün yüzüne çıkamayacaktır” diye konuştu.