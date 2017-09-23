Mısır üretimi arttı

Geçen yıl yaklaşık 6 milyon dekar arazide ekimi yapılan dane mısırda Adana, Mardin, Şanlıurfa, Sakarya, Osmaniye, Manisa, Mersin, Kahramanmaraş, Konya, Bursa, Aydın ve İzmir öne çıkan iller oldu. Akdeniz, geçen yıl 2 milyon 148 bin tonla en fazla mısır üretiminin gerçekleştiği bölge olurken, bu bölgeyi 1 milyon 656 bin tonla Batı Anadolu ve Ege, 1 milyon 630 bin tonla Güneydoğu Anadolu izledi. Türkiye genelinde ise özellikle etlik piliç endüstrisinin gelişmesiyle artan yem talebini karşılamak için yaygınlaşan dane mısır üretimi, 10 yılda yüzde 81 artarak 6.4 milyon tona yükseldi. AA