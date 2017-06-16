Mobil abone sayısı 76 milyona yaklaştı

EKONOMİ SERVİSİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, BTK tarafından hazırlanan 2017 yılının ilk çeyreğine ilişkin “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu”nu değerlendirdi. Türkiye'de 1 Nisan 2016'da başlayan 4.5G hizmetinin ilk yılında mobil geniş bant hizmetlerde abone sayısı ve kullanım artışının sürdüğüne işaret eden Sayan, 1 Nisan 2017 itibarıyla 56.4 milyon vatandaşın 4.5G aboneliğine geçiş yaptığını ifade etti. Cihazı ve SIM kartı 4.5G uyumlu, aktif olarak 4.5G hizmetini kullanabilen abonelerin sayısının 2016 sonuna göre 2.8 milyonluk artışla 22 milyona ulaştığına dikkati çeken Sayan, geniş bant internet abone sayısının önceki döneme göre 2.1 milyon artışla 64.3 milyon olduğunu kaydetti. Sayan, bu dönemde, fiber abone sayısının ilk kez 2 milyonu aştığı, toplam internet abone sayısının ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24.3 arttığı bilgisini verdi. Söz konusu dönemde hizmet kalitesi bildirimleri kapsamında 5 ilde mobil internet erişim hızları ölçümü yapıldığını belirten Sayan, bu ölçümler sonucunda mobil veri indirme hızına bakıldığında ilk üç ilin Bursa, Samsun ve Erzurum olduğunu bildirdi.

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