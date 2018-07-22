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Mobil bankacılık yaygınlaşıyor

ING Uluslararası Araştırmalar’ın 13 Avrupa ülkesi, Amerika ve Avustralya’yı kapsayan Mobil Bankacılık ve Ödeme Trendleri raporuna göre; Türkiye’de dijital bankacılık işlemi yapan her 4 kişiden 3’ü hesaplarını kontrol etmek için mobil cihazlarını tercih ederken, her 5 kişiden 3’ü faturasını mobil cihazlardan ödüyor

22 Temmuz 2018 Pazar 16:11
Mobil bankacılık yaygınlaşıyor

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de dijital bankacılığı kullanan kişilerin yüzde 76’sı hesap durumlarının kontrolünü ve bankacılık işlemlerini mobil cihazlar üzerinden gerçekleştiriyor. Bu oran, yüzde 65’lik Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde yer alıyor. Bu yüksek oran, Türkiye’de bankacılık işlemlerinin bilgisayardan mobil cihazlara kaydığını da net bir şekilde ortaya koyuyor.

Türkiye bu oranla ABD, Hollanda ve Belçika ile birlikte araştırmada yer alan diğer tüm ülkeler arasında bu işlemler için mobil cihazlarını en çok kullanan 4 ülkeden birisi oldu. Benzer bir sonuç olarak, Türkiye’de dijital bankacılık kullanan kişilerin yüzde 60’ı son yaptığı fatura ödeme işlemini mobil cihazları üzerinden yaptığını ifade ederken, Avrupa genelinde mobil cihazların payı yüzde 40 oranında görünüyor.

Türkiye’de son 1 yıl içinde internetten alışveriş yapmış kişilerin yüzde 28’i en az haftada 1 defa internetten alışveriş yaptığını belirtiyor. Bu yüksek oranda Türk halkının cep telefonunu elinden düşürmemesi de etkili oluyor! Türkiye bu oranla Hollanda ve Fransa’nın da içinde bulunduğu 7 ülkeyi geride bıraktı. Bu oranın en yüksek olduğu ülke ise yüzde 41 ile İngiltere oldu.
EKONOMİ SERVİSİ

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