Mobil hat abone sayısı 76.6 milyona yükseldi

Buna göre haberleşme sektöründeki sabit telefon hizmeti abone sayısı geçen yıl sonu itibarıyla 11.1 milyon, makineler arası iletişim (M2M) abonesi ise 4 milyon oldu. Sabit hat abone sayısı 11 milyona gerilerken, M2M abone sayısı 4.2 milyona çıktı.

Mobil hat abone sayısı ise 76.6 milyona yükseldi. Şu anda mobil telefonda penetrasyon oranı yüzde 96'ya ulaşmış durumda. Makineler arası iletişim abone sayısı ve 0-9 yaş aralığındaki nüfusu çıkardığımızda, mobil penetrasyon oranı yüzde 108.2'yi buluyor.

Verilere göre 2017'nin ilk üç ayında ortalama 426 dakika olan mobil hat kullanım süresi ikinci çeyrekte 441 dakikaya yükseldi. 2017 yılı haziran sonu itibarıyla 4.5G abone sayısının 59.9 milyona yükseldi. 4.5G hizmetlerinde büyük öneme sahip fiber altyapı ve fiber abone sayısı da önemli ölçüde arttı.

Fiber altyapı uzunluğu son bir yılda yaklaşık yüzde 9.6 artarak 277 bin kilometreden 304 bin 503 kilometreye yükseldi. İnternet abone sayısı ise bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20.1 arttı. Bu yılın haziran sonu itibarıyla mobil abonelerin kesintisiz iletişimi için Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve diğer işletmeciler tarafından 2.6 milyar liralık yatırım yapıldı.

AA