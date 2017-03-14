Mobilde 1.3 milyon yeni abone kazandı

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, İstanbul'da şirketin yeni iletişim stratejisini açıkladığı basın toplantısında, Türk Telekom'un toplam 40 milyon müşteriye ulaştığını, toplam gelirinin ise 16 milyar TL olduğunu kaydetti. Türk Telekom'un 2017 yılında toplam 3 milyar TL altyapı yatırımı yapacağını dile getiren Dursun, şunları söyledi: "Döşediğimiz fiber kablo uzunluğu 238 bin kilometreye ulaştı. Kapıya kadar fiber altyapıyı götüremediğimiz noktalarda santrallerin gücünü artırıyoruz. Geçen yıl Türk Telekom, en iyi performansını elde ederek, yüzde 10.7 büyüdü, operasyonel kâr 5.5 milyar TL'ye ulaştı ancak ne kâr döviz kurlarının aşırı yükselmesi nedeniyle sıfırın altında kaldı, yani 'zarar' açıklandı. Toplam 1.5 milyon yeni aboneye ualştık. Bunların 1.3 milyonu mobil abone... İlk kez cep telefonu abonesi olanların önemli bir bölümü de Türk Telekom'u tercih etti." Dursun, Real Madrid'li futbolcu Cristiano Ronaldo ile yapılan reklam anlaşmasının 'fayda/fiyat' olarak Türk Telekom'a ciddi oranda katkıda bulunduğunu belirtti. Öte yandan Türk Telekom, yeni iletişim stratejisi kapsamında tüketicilere artık ‘Sen Yeter ki Hayal Et’ sloganıyla seslenecek. EKONOMİ SERVİSİ