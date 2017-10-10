Mobilya sektörü gözünü ABD ve Çin’e dikti

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Türkiye mobilya endüstrisinin bugüne gelmesinde önemli başarılara imza atan İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, sektörün geleceğini masaya yatırmak için bir basın toplantısı düzenledi. İstanbul'da gerçekleştirilen basın toplantısında sektörün 2023 vizyonu için açıklamalarda bulunan İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Türkiye’nin 2023 ihracat hedefinin dünya ihracatından yüzde 1.5 pay almak olduğunu, mobilya sektörünün ise bu rakamı yüzde 2.5 olarak belirlediğinin altını çizdi.

Hedefi tutturacak tek sektör mobilya

Türkiye’nin hedeflenen ihracat rakamına ancak uygun stratejilerle ulaşılabileceğini aktaran Güleç, “2007 itibarı ile dünya ihracatından yüzde 0.8 pay alan mobilya ihracatımız, 2016 yılında payını yüzde 1.4’e çıkarma başarısını göstermiştir. 2023 yılı hedefimiz ise dünya mobilya ihracatından yüzde 2.5 veya üzerinde pay almaktır. Yaptığımız analiz ve değerlendirmelere göre 2023 yılında 320 milyar dolar civarında bir ihracat hacmine ulaşacak olan dünya mobilya pazarından almayı hedeflediğimiz pay yaklaşık 10 milyar dolarlık ihracata karşılık gelmektedir. Bu ihracat hedefimize ulaşmak üzere uygun stratejileri üretmek; üretim odaklı olmaktan çok pazar odaklı olmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Mobilya ihracat hacmi hedefimize ilave olarak kilogram başına değeri de 7 dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Halen bu rakam 3.66 dolar... Türkiye, dünyada en çok mobilya ihraç eden 12. ülke haline geldi” dedi.

'Karargâh analizi yaptık'

Toplantıda İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin hazırlattığı "Mobilya Sektörü'nde Küresel İhracat Analizi ve Hedef Pazarlara Analitik Yaklaşım" adlı Pazar araştırması kamuoyu ile paylaşıldı. Raporu hazırlayan ve sunan Haluk Ünaldı, Deniz Kuvvetleri kökenli olduğuna işaret ederek, "Bu raporu hazırlamak için tipik bir karargâh analizi yaptık. İhracat bir savaş... Dünya mobilya ihracatının yarısını Asya ülkeleri yapıyor. Çin yüzde 38 ile ilk sırada. Bu ülkeyi Almanya, İtalya, Polonya ve ABD izliyor. Çin, ihracatının önemli bir bölümünü ABD'ye gerçekleştiriyor. Almanya, bölgesel bir ihracatçı... Polonya'nın öncelikli pazarı ise Almanya" dedi.

İhracat pazarlarımız oynak

Türk mobilya sektörünün dış pazarlarda odaklanma sorunu olduğuna işaret eden Ünaldı, şöyle devam etti: "Ağırlık merkezi oluşturma sorunumuz var. En fazla ihracatı Irak'a yapıyoruz ama burada pazar kaybediyoruz. Rekabet gücümüz Avrupa'da fazla. Öne çıkan pazarlar siyasi sorunlar yaşadığımız Almanya ve Hollanda. Kuzey Afrika'da potansiyeli en yüksek pazar ise Cezayir... Ortadoğu'da Katar gibi cazip pazarlarda rekabet gücümüz zayıf ancak güçlü olduğumuz Irak gibi pazarlar ise cazip değil! Doğu Avrupa'da Romanya ve Çek Cumhuriyeti'nde yüksek potansiyel var. BRICS ülkeleri arasında ise Çin ve Hindistan öne çıkıyor. Yüksek ithalat artış hızları nedeni ile Pakistan, Filipinler, Etiyopya ve Mali fırsat pazarları olarak kendini gösteriyor. Sonuç olarak bu pazar araştırmasına göre birinci derecedeki hedef ülkeler; ABD, Çin, İspanya, Almanya, Hollanda, Bulgaristan, Cezayir ve Çek Cumhuriyeti’dir."