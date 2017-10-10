Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
103394
ALTIN
152.991
DOLAR
3.6829
STERLİN
4.8685
EURO
4.3464

Mobilya sektörü gözünü ABD ve Çin’e dikti

İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından yaptırılan bir pazar araştırmasına göre gelecekte Türk mobilya sektörü için birinci derecede hedef ülkeler; ABD, Çin, İspanya, Almanya, Hollanda, Bulgaristan, Cezayir ve Çek Cumhuriyeti olarak öne çıktı

10 Ekim 2017 Salı 17:13
10 Okunma
Mobilya sektörü gözünü ABD ve Çin’e dikti

RECEP BAHAR/DETAY HABER

Türkiye mobilya endüstrisinin bugüne gelmesinde önemli başarılara imza atan İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, sektörün geleceğini masaya yatırmak için bir basın toplantısı düzenledi. İstanbul'da gerçekleştirilen basın toplantısında sektörün 2023 vizyonu için açıklamalarda bulunan İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Türkiye’nin 2023 ihracat hedefinin dünya ihracatından yüzde 1.5 pay almak olduğunu, mobilya sektörünün ise bu rakamı yüzde 2.5 olarak belirlediğinin altını çizdi.

Hedefi tutturacak tek sektör mobilya

Türkiye’nin hedeflenen ihracat rakamına ancak uygun stratejilerle ulaşılabileceğini aktaran Güleç, “2007 itibarı ile dünya ihracatından yüzde 0.8 pay alan mobilya ihracatımız, 2016 yılında payını yüzde 1.4’e çıkarma başarısını göstermiştir. 2023 yılı hedefimiz ise dünya mobilya ihracatından yüzde 2.5 veya üzerinde pay almaktır. Yaptığımız analiz ve değerlendirmelere göre 2023 yılında 320 milyar dolar civarında bir ihracat hacmine ulaşacak olan dünya mobilya pazarından almayı hedeflediğimiz pay yaklaşık 10 milyar dolarlık ihracata karşılık gelmektedir. Bu ihracat hedefimize ulaşmak üzere uygun stratejileri üretmek; üretim odaklı olmaktan çok pazar odaklı olmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Mobilya ihracat hacmi hedefimize ilave olarak kilogram başına değeri de 7 dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Halen bu rakam 3.66 dolar... Türkiye, dünyada en çok mobilya ihraç eden 12. ülke haline geldi” dedi.

'Karargâh analizi yaptık'

Toplantıda İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin hazırlattığı "Mobilya Sektörü'nde Küresel İhracat Analizi ve Hedef Pazarlara Analitik Yaklaşım" adlı Pazar araştırması kamuoyu ile paylaşıldı. Raporu hazırlayan ve sunan Haluk Ünaldı, Deniz Kuvvetleri kökenli olduğuna işaret ederek, "Bu raporu hazırlamak için tipik bir karargâh analizi yaptık. İhracat bir savaş... Dünya mobilya ihracatının yarısını Asya ülkeleri yapıyor. Çin yüzde 38 ile ilk sırada. Bu ülkeyi Almanya, İtalya, Polonya ve ABD izliyor. Çin, ihracatının önemli bir bölümünü ABD'ye gerçekleştiriyor. Almanya, bölgesel bir ihracatçı... Polonya'nın öncelikli pazarı ise Almanya" dedi. 

İhracat pazarlarımız oynak

Türk mobilya sektörünün dış pazarlarda odaklanma sorunu olduğuna işaret eden Ünaldı, şöyle devam etti: "Ağırlık merkezi oluşturma sorunumuz var. En fazla ihracatı Irak'a yapıyoruz ama burada pazar kaybediyoruz. Rekabet gücümüz Avrupa'da fazla. Öne çıkan pazarlar siyasi sorunlar yaşadığımız Almanya ve Hollanda. Kuzey Afrika'da potansiyeli en yüksek pazar ise Cezayir... Ortadoğu'da Katar gibi cazip pazarlarda rekabet gücümüz zayıf ancak güçlü olduğumuz Irak gibi pazarlar ise cazip değil! Doğu Avrupa'da Romanya ve Çek Cumhuriyeti'nde yüksek potansiyel var. BRICS ülkeleri arasında ise Çin ve Hindistan öne çıkıyor. Yüksek ithalat artış hızları nedeni ile Pakistan, Filipinler, Etiyopya ve Mali fırsat pazarları olarak kendini gösteriyor. Sonuç olarak bu pazar araştırmasına göre birinci derecedeki hedef ülkeler; ABD, Çin, İspanya, Almanya, Hollanda, Bulgaristan, Cezayir ve Çek Cumhuriyeti’dir."

Anahtar Kelimeler:
EkonomiTürkiyeMobilyaIhracatTürk MobilyaABDÇin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim