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Mobilya sektörü usta bulamıyor

Türkiye’nin ihracatta dış ticaret fazlası veren sanayi sektörlerinin başında gelen Mobilya sektörü, mobilya üretiminde kalifiye eleman kaynağı sorunu yaşıyor. Sorunu çözmek için güç birliği kararı alan sektör temsilcileri, meslek liselerinin mobilya bölümü öğrencilerine 3 yıl süreyle burs verecek

14 Temmuz 2018 Cumartesi 15:36
Mobilya sektörü usta bulamıyor

A. SAFA TERZİ / İSTANBUL

Mobilya sektörü üretiminde kalifiye işgücü sorunu yaşarken, meslek liselerinin mobilya ile ilgili bölümleri gençler tarafından tercih edilmiyor. Mobilya sektörü, üretimde yaşadığı usta açığını gidermek için kolları sıvadı. Mobilyacılar, imece usulü fon oluşturup meslek liselerinin mobilya bölümü öğrencilerine 3 yıl süreyle burs vermek için harekete geçti. Mobilya sektörü, burs projesi ile gençlerin meslek liselerinin mobilya bölümlerini tercih etmesini sağlamayı amaçlıyor.

Meslek liselerinin mobilya ile ilgili bölümlerinin kontenjanlarının yüzde 60 civarında boş kaldığına işaret eden Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin de işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde eğitim görmediklerini gözlemlediklerini kaydetti. Yağcı, İzmir’de mobilya sektöründe işletmelerin döşeme dalında eğitim veren okul ihtiyacı olduğunu ancak, İzmir’de bu alanda eğitim veren sadece bir meslek lisesi olduğunu dile getirdi.

Burs fonu oluşturulacak

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi Özge Ertuğrul Parlas’ın başkanlığında bir komite oluşturduklarını belirten Yağcı, “Koç Holding’in ‘Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi’ni inceledik. Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi ile temas kurduk. Mobilyacı üyelerimizin katılacağı bir burs fonu oluşturulacak. Meslek Liselerinin Mobilya bölümlerini tercih eden öğrencilere bu fondan aylık 300 TL burs verilmesi planlıyor.

Bu sayede mobilya sektörünün kalifiye eleman kaynağı açığını kapanacağına inanıyoruz. Bu projenin koordinasyonunda ve burs toplama sürecinde mobilya sektörümüzün sivil toplum kuruluşları etkin rol üstlenecek” diye konuştu. Mobilya bölümlerini seçecek meslek lisesi öğrencilere aylık 300 TL’lik bursu 3 yıl boyunca vermeyi hedeflediklerini anlatan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Fuat Gürle ise; son sınıf öğrencilerine işletmelerde beceri eğitimi imkanı da sağlayacaklarını dile getirdi. İşletmelerdeki beceri eğitimi ile öğrencilerin işletmelere kazandırılmasını amaçladıklarının altını çizen Gürle, “Mezun olan öğrenciler okullarını bitirdiklerinde uygun maaşlarla işe başlayacaklar ve iş kaygısı yaşamayacaklar. Bu proje ile mobilya sektörümüz kalifiye eleman açığını kapatırken, meslek liselerinin mobilya bölümlerinin doluluk oranları artacak gençlerimiz iş sahibi olacak, işsizlik düşecek” diyerek sözlerini noktaladı.

Mobilya ihracatında hedef 6 milyar dolar

Türkiye, 2017 yılında 2 milyar 759 milyon dolarlık mobilya ihraç ederken, mobilya ithalatı 946 milyon dolarda kaldı. Mobilya sektörü, 2017 yılında 1 milyar 813 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdi. Türkiye, 2023 yılında 6 milyar dolar mobilya ihracatı hedefliyor.

Türkiye’nin mobilya ihracatı 2018 yılının Ocak – Haziran döneminde ise; 2017 yılının ilk yarısına göre yüzde 16’lık artışla 1 milyar 553 milyon dolara tırmandı. Türkiye, 2017 yılında 208 ülkeye mobilya ihraç ederken, ilk sırada 437 milyon dolarlık mobilya ihracatı ile Irak yer aldı. Zirvenin ikinci basamağında 198 milyon dolarlık mobilya ihracatı ile Almanya otururken, Suudi Arabistan, 186 milyon dolarlık Türk mobilyası tercih etti.

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