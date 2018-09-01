Mobilyacılar isyan bayrağını çekti

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, "Mobilya sektörünü dünyayla rekabet edebilir hale getirmek için, ham madde zamlarının araştırılarak makul seviyeye getirilmesini, el işçiliğiyle fabrikasyon ürünlerin ayrılarak vergilendirilmesini istiyoruz." dedi.

ANKAMOB toplantı salonunda, malzeme fiyatlarına gelen zamlara ilişkin basın açıklaması yapan Taklacı, mobilya üretiminde ithal girdinin yaklaşık yüzde 20 olduğunu ifade ederek; sunta, mdf, kontraplak, sünger, boya, tiner, hırdavat ve benzeri ürünlere dövizde yaşanan artış bahane edilerek yapılan zamların geri çekilmesini talep etti.

Taklacı, çoğu ürün kaleminde yapılan zamların son 2 yılda yüzde 150'yi aştığına dikkati çekerek, "Sadece 2018 yılında, yani 8 ay içinde 9 farklı fiyat listesi yaptınız. Ülke ekonomisine destek vermek istiyorsanız, gerekeni yapın ve suni yaptığınız zamlarınızı geri çekin. Esnaf rahat bir nefes alsın, iş yapsın hep birlikte üretimi artıralım. Üretici kardeşlerinizi de düşünün stokçuluk yapmayı bırakın" diye konuştu.

AA