Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, Rusya pazarının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Mobilya sektörünün, Rusya pazarından yeterince istifade edemediğini belirten Güleç, "Rusya, kendi içinde üretici bir ülke ama aynı zamanda özellikle klasik mobilyaya karşı çok büyük bir özlemi vardı. Biz 2014 yılında mobilyada 60 milyon dolara kadar çıktık. Son yaşananlarla birlikte 2016'da ise pazarımız düştü. Pazarın düşmesinde Rusya ekonomisinin yaşadığı ciddi sıkıntılar da çok etkili oldu" dedi.
Mobilyacılar Rusya'dan umutlu
MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, Rusya'ya mobilya ihracatının 3-4 milyon dolarlara kadar düştüğünü belirterek, "2017'de bu çizgimiz yavaş yavaş yükselmeye başladı. Yılsonuna kadar 20-25 milyon dolar aralığında bir rakam olur" dedi
22 Mayıs 2017 Pazartesi 22:09
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde yapılan görüşmelerle Rusya ile ilişkilerin normalleştiğine işaret eden Güleç, şöyle konuştu: "Rusya gelecekte çok ürün satabileceğimiz ülkelerden biri çünkü Türkiye mobilya sektörü, tasarıma ve kaliteye çok önem veriyor. Aynı zamanda Rus halkının alabileceği türden mobilya çeşitliliği bizde var. En önemli hadiselerden biri bizim analizlerimize göre ev, konut yapımında ciddi bir bakış açısı var. Rusya'da yeni inşaatlarda 60 metrekarelik konutların 90 metrekarelere çıktığını görüyoruz. Konutun büyüklüğü bizim için daha fazla mobilya ihracatı demek. Onun için biz bu pazarı önemsiyoruz. Bize yeni pazarlar lazım. Var olan pazarlarda daha dirilebiliriz ve Türkiye mobilya sektörünün buralarda çok büyük başarı kazanacağına inanıyoruz." Güleç, Rusya'ya mobilya ihracatının 3-4 milyon dolarlara kadar düştüğünü belirterek, "2017'de bu çizgimiz yavaş yavaş yükselmeye başladı. Yılsonuna kadar 20-25 milyon dolar aralığında bir rakam olur. Önümüzdeki sene her şey yolunda giderse, 100 milyon doları aşarız" dedi. EKONOMİ SERVİSİ