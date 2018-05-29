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Mobilyacılar zorlu virajda

​​​​​​​Mobilya sektörü, ham madde zamları nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. 2017 yılında uygulanan ve sektöre önemli bir hareket getiren KDV indiriminin sona ermesi, sektörün hızını kesen faktörlerin başında geliyor. Sektör yine vergi indirimi istiyor

29 Mayıs 2018 Salı 17:40
Mobilyacılar zorlu virajda

Döviz kurlarında yaşanan artışla birlikte sünger gibi yurt dışından ithal edilen ham maddelerin fiyatlarında ciddi bir artış yaşandı. Konunun taraflarıyla görüşmeler gerçekleştiren ve zamların tüketicilere yansımaması adına çözümler üreten Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER), mobilyanın başkenti Kayseri’de konunun uzmanlarının bir araya geldiği bir toplantı gerçekleştirdi. MOSDER üye firmalarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Zengin ve DOW Türkiye Satış Direktörü Ali Fuat Yeşilyurt da yer aldı. Toplantının önemli gündem maddeleri arasında döviz kurlarının sektöre etkileri ve ham madde zamlarındaki artış vardı.

KDV indirimi can suyu olur

MOSDER Başkanı Nuri Öztaşkın, sorunların çözümünde devletin destek ve teşviklerine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Öztaşkın, şunları söyledi: “Son 2 yılda sünger, yay, boru-profil, yonga levha, yongalam, MDF, MDFlam ve diğer girdi fiyatlarındaki ciddi artışlar, mobilya sektörünü tüm kazanımlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. 2018 yılının ilk aylarından itibaren ciddi zamlarla karşılaştık. Dövizdeki artış devam ettiği sürece üretici firmalarımızı zor günler bekliyor. Şu anda tüketiciye yansıyan bir zam söz konusu değil ancak artık üreticiler zamları tolere etmekte zorlanıyor. MOSDER olarak mobilya sektörünü rahatlatabilmek adına zamların belirli bir düzeye çekilmesi ve KDV’nin sabit bir oranda tutulmasının isabetli bir karar olacağını düşünüyoruz. İnşaat sektörüne getirilen KDV indiriminin mobilya sektörüne de uygulanması üreticilerimize bir can suyu olacaktır. 2017 yılında hayata geçen ve 8 ay süren KDV indirimi, sektörümüzde var olan tüm branşlar üzerinde olumlu yönde etki gösterdi” dedi. A.SAFA TERZİ/İSTANBUL

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