Mobilyacıların gözü Afrika'da

Sektörün geçen yılı 2.5 milyar dolarlık ihracatla kapattığını dile getiren Yanıkçıoğlu, 2023'te mobilya üretim miktarını 25 milyar dolara, ihracatını ise 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini anlattı. Yanıkçıoğlu, son 10 yılda Türkiye'nin Afrika kıtasıyla iş hacminin 4 kat artarak 20 milyar dolara ulaştığını belirterek, dünyanın en hızlı büyüyen ikinci bölgesi olan Afrika'nın mobilya sektörü için 2023 ihracat hedeflerine ulaşma konusunda Türkiye'ye yeni bir pazar oluşturduğunu vurguladı. Türk müteahhitlerinin Afrika'da çok ciddi projelere imza attığını, on milyarlarca dolarlık proje üstlendiğini dile getiren Yanıkçıoğlu, şöyle devam etti: "Bu durum hem mobilya sektörü olarak bizim de bu ülkelere giriş yapmamızı sağladı hem de mobilyada 'Made in Turkey' algısını oluşturulması nedeniyle ihracatımızı artırdı. Afrika'ya mobilya ihracatımızı her yıl biraz daha artırıyoruz. 2016'da Fas, Tunus, Nijerya, Mısır, Libya, Kongo Cumhuriyeti ve Mozambik'e 300 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl hedefimiz ise ihracatımızı yüzde 50 artırarak yılı en az 450 milyon dolarlık ihracatla kapatmak." Yanıkçıoğlu, Afrika ülkelerinin toplam 2 trilyon dolar olan GSMH'sinin 2050 yılında 29 trilyon dolara çıkacağının tahmin edildiğini anımsatarak, 2000'de 5 milyar dolar olan doğrudan yabancı yatırım tutarının geçen yıl 50 milyar dolara ulaştığını söyledi. EKONOMİ SERVİSİ