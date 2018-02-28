Mobilyacının maliyeti katlandı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mobilya malzemesinin fiyatlarının artmasıyla üretici durumundaki mobilyacı esnafının zor durumda kaldığını belirtti. Palandöken, “Mobilya yapmak için kullanılan malzemeler hem yurtdışından hem de yurt içinden karşılanıyor. Ancak yerli ve yabancı mobilya malzemelerine sürekli zam geliyor. Özellikle son 2-3 yıldır malzeme fiyatları yüzde 100 oranında arttı.

Örneğin bir mobilya üretim malzemesi olan tabaka 6 ayda 150-160 liradan 210-220 liraya kadar çıktı. Malzeme fiyatları bu kadar zamlanırken talebin düşüklüğünden ve küresel rekabetten dolayı satış fiyatlarına hiç zam yapılamadı. Mobilya üreticileri bazen hammadde bile bulamıyor. Bulduklarında ise yüksek fiyatlar yüzünden üretimden önce fiyatı düşünerek hareket ediyor” diye konuştu. Palandöken, maliyet kısmında KDV indirimi yapılarak esnafın desteklenmesinin hem ekonomiye hem de sektöre olumlu yansımalar yapacağını belirterek, bunun 52 bin 734 mobilyacı esnafını rahatlatacağını kaydetti. COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL

