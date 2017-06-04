Mobilyada inovasyon farkı

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Ankara merkezli ofis mobilyası şirketi Nurus'un baş tasarımcısı Renan Gökyay, Yeni Mesaj'ın sorusuna verdiği cevapta, ihraç ettikleri ürünlerde kilogram fiyatının 18 dolar olduğuna işaret ederek, "Normalde 4-6 dolar... Katma değer üretmenin farkı burada. İşe mobilya üretmek olarak bakmıyoruz, kalite üretiyoruz" dedi. 2016 yılını yüzde 30 büyüme ve 195 milyon TL’lik ciro ile kapatan şirketin bu yılki ciro hedefi 225 milyon lira. Nurus cirosunun yaklaşık yüzde 6’sını AR-GE faaliyetlerine ayırıyor. Ar-Ge merkezlerinin Sanayi Bakanlığı'nın desteğini aldığını ifade eden Renan Gökyay, THY uçaklarında 2018 yılından sonra kullanılacak 'hafif' koltukların tasarımını da kendilerinin yaptığını kaydetti.

Türkiye’den ihraç etmenin dezavantajları

500 çalışanları olduğunu kaydeden Renan Gökyay, "Huydan anlayan mobilyalar yapıyoruz. Mobilyalara hava kalitesinden nem ölçümüne, ne kadar oturduğunuzu ölçen sensörler koymaya başlayacağız" dedi. 15 senedir yabancı firmalardan ciddi satın alma teklifi aldıklarını kaydeden Renan Gökyay, "Büyüme trendine girdik. Havalimanı terminal koltuğu ürettiğimiz sivil havacılık teknolojilerini ayrı bir birim altında toplayacağız. Ayrıca havalimanı terminal koltuğunu İngiltere'ye taşıyacağız, zira terminalleri İngilizler çiziyor! Konferans ve gösteri merkezleri mobilyaları işini ayırıp Almanya'da bu maksatla kuracağız. Almanya ürünlerini sıfır gümrükle satıyor. Türkiye'den sattığımızda Tunus'ta yüzde 12, Lübnan'da yüzde 30 vergi ödüyoruz. Almanya'dan sattığımızda böyle bir vergi ödemeyeceğiz" şeklinde konuştu.

90 yıllık şirket

Nurus Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay da, “Biz 90 yaşında, gelişmiş pazarlarda çeyrek asra yakın bilgi ve deneyime sahip, geleceği öngörme kabiliyeti olan bir şirketiz. Bugün en basit hesapla İstanbul’da bir ofisin sadece 1 metrekarelik alanının maliyeti 50 ila 60 dolar. Yani 1 metrekarenin maliyeti yıllık yaklaşık 700 dolar.

Bu maliyeti karşılayabilmek için metrekare başına yıllık en az 7000 dolarlık kazanç elde edilmesi gerekiyor. Biz çalışma alanlarının en iyi şekilde nasıl değerlendirilebileceğini ve insanların ne istediğini biliyoruz.

Yaptığımız çalışmalarla ofislerde ortak alanların doğru kullanımını da sağlıyoruz” şeklinde konuştu. Bu arada Nurus, İstanbul Levent'de 4 katlı bir deneyim merkezi açtı.

Nurus üretiminin yüzde 40’lık kısmını Almanya, Belçika, Suudi Arabistan ve Kuveyt başta olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç ediyor. Almanya ve Dubai’de mağazaları olan şirketin Hindistan ve İran’da da yatırımları bulunuyor.