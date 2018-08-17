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Mobius’tan yatırım fırsatı vurgusu

Uluslararası piyasalarda “yatırım gurusu” olarak bilinen Mobius Capital Kurucusu Mark Mobius, Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu gelişen piyasalara ilişkin söylemi “abartılı” bulduğunu belirterek, bu ekonomilerde büyük yatırım fırsatlarının olduğunu söyledi

17 Ağustos 2018 Cuma 17:34
Mobius’tan yatırım fırsatı vurgusu

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mobius son dönemde küresel piyasalarda Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu gelişen piyasalardaki gelişmelere ilişkin olarak, “Bu tür durumlarda her zaman kazananlar ve kaybedenler vardır. Her zaman bu durum (oynaklık) gelişen piyasalarda abartılır. Gelişen piyasalarda bir dizi büyük yatırım fırsatı var.

Çünkü gelişen ekonomiler hızlı büyüyor ve giderek dünya ekonomisi içerisindeki paylarını artırıyorlar. Durum alarm verici seviyede değil. Hali hazırda inanılmaz yatırım fırsatları var” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’deki ekonomik gelişmelere de değinen ünlü yatırımcı Mobius, “Oynak  durumlar her zaman (yatırım) fırsatları sunar. Şu anda (Türkiye’ye dair) her şey kötü diyemeyiz.

Buna rağmen yabancı yatırımların değeri ABD doları veya avro cinsinden muhafaza etmek istiyor. Para biriminde daha fazla değer kaybının yaşanması zarar verebilir. Normal koşullarda Türkiye’deki ihracatçılar TL’deki zayıflamadan faydalanacaktır” ifadelerini kullandı.

82 yaşındaki Mark Mobius bu yılın başında potföyünde yaklaşık 740 milyar dolar seviyesinde varlık yöneten ve dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleri arasında yer alan Franklin Templeton’daki Gelişen Piyasalar Grubu Başkanlığı görevinden ayrılarak, merkezi Londra’da bulunan Mobius Capital’ı kurmuştu.
AA

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