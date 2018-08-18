Moody's ve S&P'den Türkiye'ye kırık not

EKONOMİ SERVİSİ

İki ayrı uluslararası kredi derecelendirme kuruluşundan Türkiye’ye kötü haber geldi. Standard & Poors (S&P), Türk lirasındaki aşırı volatiliteyi gerekçe göstererek, Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi notunu B+’dan BB-’ye düşürdü. Kuruluş, Türkiye’nin ödemeler dengesi kriziyle karşı karşıya olduğunu belirtti, bunun Türkiye ekonomisini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Türk lirasındaki değer kaybı, yüksek enflasyon ve cari açığın yüksek olmasının Türkiye ekonomisinin kırılgan olmasında etkili olduğu değerlendirmesi yapıldı. Türkiye'nin kısa dönem yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun ise "B" seviyesinde teyit edildiği bildirildi. Hükümetin, başarılı bir şekilde ekonomik uyum programı oluşturması ve uygulaması durumunda Türkiye'nin kredi notunun yükseltilebileceğine dikkat çekilen açıklamada, enflasyonun kontrol altına alınması durumunun da kredi notunu olumlu etkileyeceği belirtildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, gelecek yıl Türkiye için resesyon öngörüsünde de bulundu. Kuruluş, Türkiye’nin görünümünü değiştirmedi, görünümü durağan olarak teyit etti. Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody’s de Türkiye’nin kredi notunu Ba3’e düşürdü. Kuruluştan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem kredi notunun "Ba2"den "Ba3"e düşürüldüğü, görünümünün de "negatife" çevrildiği belirtildi.

Açıklamada, Türk yetkililerin yakın dönemde uyumlu ve etkili ekonomik bir plan sunması durumunda kredi notunun denge kazanacağı kaydedildi. Ayrıca, enflasyonda düşüş ve cari açıkta azalma olması durumlarında kredi notunun olumlu etkileneceği ifade edilirken, önemli dış finansman desteğinin, kredi notu için destek verici bir etken olacağının altı çizildi.