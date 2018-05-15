Moody’s bankaların notunu kırdı

Türk bankalarının faaliyet ortamının; yavaşlayan ekonomik büyüme, etkisiz parasal politika, para birimindeki değer kaybı ve yüksek işsizlik oranı gibi unsurların birleşimi nedeniyle zorlu seyretmeye devam edeceği kaydedilen değerlendirmede, şu görüşlere yer verildi: "Bu unsurlar, kredi talebini ve borç alanların geri ödeme kapasitesini baskılayabilir. Moody’s’e göre toplamda resim, Türkiye’nin dış şoklara ilişkin risklerinin halen düşük olmakla birlikte yükseldiğine işaret etmektedir. Bu durum, Türkiye’nin bankacılık sistemini yatırımcı güveninde kayba karşı daha hassas kılmaktadır."