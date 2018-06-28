Moody’s’ten risk uyarısı

Moody's Küresel Ülke Riskleri Grubu Direktörü Alastair Wilson, "Doların etkilerine en çok açık olanlar, büyük miktarda cari açığı, yüksek düzeyde dış finansman geri ödemesi ve dikkate değer düzeyde döviz bazlı kamu borcu olan ülkeler" dedi. Moody's raporunda Arjantin, Gana, Moğolistan, Pakistan, Sri Lanka, Türkiye ve Zambiya gibi ülkelerin döviz rezervlerinde düşüşe yol açabileceği belirtildi. Raporda Brezilya, Çin, Hindistan, Meksika ve Rusya'nın dış finansman ihtiyacına daha az bağımlı olmaları nedeniyle en az kırılgan ülkeler oldukları ifade edildi. EKONOMİ SERVİSİ