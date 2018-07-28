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Mor soğana coğrafi işaret

Türkiye'de sadece Kapıdağ bölgesinde üretilen, genellikle balığın yanında tüketilmesi dolayısıyla "balık soğanı" olarak da adlandırılan mor soğana coğrafi işaret verildi

28 Temmuz 2018 Cumartesi 15:22
Mor soğana coğrafi işaret

Erdek Ticaret Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Turizm Kurulu Başkanı Özlem Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından Kapıdağ'ın mor soğanına coğrafi işaret verildiğini söyledi. Coğrafi işaret almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sarı, "Böylece Kapıdağ, mor soğanda Sicilya ve Avustralya'dan sonra dünyada belgeli üç yöreden biri oldu.

Şimdi bu soğana dünya çapında coğrafi işaret almak için başvuruda bulunacağız" diye konuştu.

Geçen yıl 9 kadından oluşan "Bereketli Eller Kooperatifi" aracılığıyla bir marketler zincirine 65 tonluk mor soğan satışı gerçekleştirdiklerini anlatan Sarı, bu yıl 25 Haziran'da başlayan hasat döneminden bu yana 55 tonluk satış yaptıklarını dile getirdi.

Sarı, bu yıl birkaç marketler zincirinin daha kooperatifle anlaşma yapmak ve mor soğan almak istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bu, çok memnuniyet verici bir gelişme. Mor soğanı en çok üreten yer Ballıpınar Mahallesi. Biraz da Turan ve Ormanlı'da üretim yapılıyor.

Önceki dönemlerde soğanın kilosu bir liraya kadar düşünce üreticilerin morali bozulmuş, üretimden vazgeçme noktasına gelmişlerdi. Bu yıl bir ara 4 liraya kadar yükselen fiyat, moralleri yerine getirdi. Bu yıl Kapıdağ mor soğanının toplam hasadı bin 100 ton oldu. Bunun 300-400 tonunu tüccar satın aldı."

AA

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