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Moskova’da Türk ayakkabı şovu

Deri sektöründe ihracatın yüzde 50’den fazlasını tek başına gerçekleştiren Türk Ayakkabı Sektörü, en güçlü olduğu pazarların başında gelen Rusya’ya düzenlenen Euro Shoes Premiere Collection Fuarı’na 27 firma ile katılarak şov yaptı

03 Mart 2018 Cumartesi 16:12
Moskova’da Türk ayakkabı şovu

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak Euro Shoes Premiere Collection Fuarı’na ilk kez Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yaptıklarını ifade eden Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Galiko, 26 Şubat – 1 Mart 2018 tarihleri arasında Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova’da düzenlenen, Euro Shoes Premiere Collection Fuarı’nda İzmir, İstanbul, Bursa ve Gaziantepli Türk ayakkabı firmalarının ürünlerini sergilediğini dile getirdi.

Rusya’nın yıllık 2.5 milyar dolarlık ayakkabı ithalatı yapan 140 milyonluk büyük bir pazar olduğunu belirten Galiko, “Bu fuar, Türk ayakkabı sektörünün Rusya pazarına girişi için önemli bir kapı. Rusya 2017 yılında 74 milyon dolarlık ayakkabı ihracatı ile ikinci büyük ihraç pazarımız oldu.

Ayakkabı firmalarımızın bu fuara katılımları çok önemli. Önümüzdeki yıllarda da bu fuara katılarak Rusya’ya ihracatımızı arttırma gayreti içinde olmalıyız.

Ayakkabı ihracatçısı firmalarımızı bu fuardan istifade etmeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.
ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
DeriSektörTürk Ayakkabı SektörüRusya
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