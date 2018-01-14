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Motorlu taşıtlar vergisinde adaletsiz uygulama

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, ruhsatında 'minibüs' yazan araçların 'otobüs vergisi' ödediğini belirterek, bu konuda düzenleme yapılarak motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) adaletin sağlanması gerektiğini ifade etti.

14 Ocak 2018 Pazar 11:31
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Motorlu taşıtlar vergisinde adaletsiz uygulama

Maliye Bakanı Naci Ağbal ile sorunun çözümüne ilişkin görüştüklerini aktaran Apaydın, "İlgili kanunda yapılacak değişiklikle 2019’dan itibaren her araç sahibinin, ruhsatında ne yazıyorsa onun vergisini ödemesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Apaydın, 1-3 yaşındaki minibüslerin yıllık motorlu taşıtlar vergisinin 2018 yılında 888 lira olduğuna, buna karşılık bu araçların vergi uygulamasında otobüs kabul edilerek 2 bin 241 lira vergi ödemek zorunda kaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "10 koltuğu olan araçlar otomobil sayılması gerekirken minibüs kabul ediliyor ve 4 bin 300 lira yerine 888 lira vergi ödüyor. Bu araçları çoğunlukla taksi ruhsatı olmayan korsan taksiciler kullanırken vergi mükellefi olan ruhsatlı minibüsler ise cezalandırılarak otobüs vergisi ödüyor. Ruhsatında minibüs yazan araçlar için otobüs vergisi ödeniyor. Umuyoruz ki bu haksızlık 2019 yılından itibaren ortadan kaldırılacak ve motorlu taşıtlar vergisinde adalet sağlanacak."

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MTVMotorlu Taşıtlar VergisiVergi
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