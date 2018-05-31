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Motosiklet kaskından bu kadar vergi alınır mı?

Aytemiz Akaryakıt, 'Trafikte Empati Hareketi' söylemiyle 'Motorcu Dostu Trafik' projesini başlattı

31 Mayıs 2018 Perşembe 18:48
Motosiklet kaskından bu kadar vergi alınır mı?

Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Motorcu Dostu İstasyon projesi ile motosiklet kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran Aytemiz'in, şimdi de Motorcu Dostu Trafik projesi ile 'trafikte kendini karşısındakinin yerine koymaya' dayalı yeni bir kurumsal sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiğini söyledi.

Türkiye'de şu anda trafiğe kayıtlı 22 milyon adet araç bulunduğunu, bunun 3 milyon 100 bin adedinin motosiklet olduğunu aktaran Eke, projeyle trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlamasını hedeflediklerini kaydetti. Yapılan bir çekilişte bir vatandaşımıza motosiklet çıktığını aktaran Eke, "Vatandaş kask da verseydiniz, dedi. 'Neden?' diye sorulunca, iyi bir kaskın fiyatının 2 bin lira olduğunu belirtti. Bunun üzerine araştırma yaptık, kaskın üzerinde inanılmaz vergi yükü çıktı! Oysa bu hayat kurtarıcı bir ürün" diye konuştu.

Türkiye'de kuryelere teslimatta süre sınırı konulduğunu, bunun sonucunda motosiklet kullanan kuryelerin trafikte araları girmek zorunda kaldığını, böylece seyir güvenliğini riske attığını ifade eden Eke, "Oysa ABD'de bu mesele davalara konu oldu ve yasaklandı" dedi.

Eke, ‘kamu spot’larıyla desteklemeyi planladıkları projeyle yaklaşık bir milyon motosiklet sürücüsünü eğitmeyi planladıklarını, özellikle kuryeleri 'mecburi eğitim'e tabi tutacaklarını belirtti.
YENİ MESAJ/İSTANBUL

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