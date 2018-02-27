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Mozambik’teki en büyük Türk yatırımı

Türkiye’nin en önemli altyapı yatırım şirketlerinden Limak, Mozambik’in başkenti Maputo’da inşa edilen Limak Mozambik Öğütme ve Paketleme Fabrikası’nın resmi açılışını gerçekleştirdi

27 Şubat 2018 Salı 17:56
Mozambik’teki en büyük Türk yatırımı

Açılış törenine  Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyussi de katıldı. Toplam 50 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen fabrika, bugüne kadar bir Türk şirketi tarafından Mozambik’e yapılan en büyük yatırım olma özelliğine sahip.

Yılda 700 bin ton üretim kapasitesine sahip fabrikadan Afrika’nın diğer ülkelerine de ihracat gerçekleştirilecek. Projenin açılış töreninde konuşan Limak Çimento CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Gültekin Aksüyek, fabrikanın Limak Çimento Grubu’nun öz kaynaklarıyla finanse edildiğine işaret ederek, “Bu fabrika, Mozambik’in de son dönemlerdeki en büyük yatırımlarından biri.

Limak Grubu, Mozambik’teki yatırımlarına yeni bir entegre çimento fabrikası, muhtelif altyapı, turizm ve enerji yatırımlarıyla hız kesmeden devam etmeyi hedeflemektedir” dedi. Fabrikanın inşaatı 16 ayda tamamlandı. Mozambik’teki en çevreci yatırımlar arasında gösterilen fabrikada, 80 bin metrekarelik sahanın yaklaşık dörtte biri yeşil alan olarak ayrıldı.
EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeLimakMozambikInsaResmi Acılış
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