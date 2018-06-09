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Muğla turizm sezonuna hızlı girdi

Tarih ve kültür hazinelerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle her sene 3 milyonu aşkın turiste ev sahipliği yapan Muğla, geçen yılın aynı dönemine oranla turist sayısında yüzde 38'lik artış sağladı

09 Haziran 2018 Cumartesi 16:33
Muğla turizm sezonuna hızlı girdi

Türkiye'nin, 1484 kilometre ile en uzun kıyı şeridine sahip ili olan Muğla, turizm çeşitliliği, kültürel varlıkları ve muhteşem doğasıyla, 240 bin yatak kapasiteli tesislerinde, yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz tatil imkanları sunuyor. Deniz, kum ve güneşin yanı sıra tarihi mekanlar da ziyaretçi çekiyor.

Farklı medeniyetlere ait izleri bünyesinde barındıran kent, bölgenin kültür turizmine de büyük katkı sağlıyor. Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Filiz Karacaağaç, yaptığı açıklamada, geçen yıl 2 milyon 89 bin 503 yabancı turistin geldiği kentin, bu yıl ilk 5 ayda 481 bin 156 ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

Muğla'yı ziyaret eden turistlerin, gümrük kapılarından girişlerini günlük takip ettiklerine değinen Karacaağaç, "Yılın ilk 5 ayında 481 bin 356 turist, 2 havaalanı ve 9 deniz hudut kapısından giriş yaptı. Geçen yıla oranla ziyaretçi sayısında yüzde 38 artış var.

Bu yıl inşallah ilimizde yine 3 milyonun üzerinde turisti ağırlayacağız" dedi. En çok İngiltere, Hollanda, Rusya, Fransa ve Almanya'dan ziyaretçi geldiğini bildiren Karacaağaç, bu yıl ilk 5 ayda en çok İngiltere, Rusya, Almanya, Hollanda ve Ukrayna'dan turist ağırladıklarını ifade etti. 
AA

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