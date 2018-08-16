Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
87143
ALTIN
217.937
DOLAR
5.7435
STERLİN
7.3085
EURO
6.5396

Muğla’da oteller doldu

Kurban Bayramı tatilinde, Muğla’nın önemli turizm merkezlerinden Bodrum, Ula, Marmaris ve Fethiye’deki turistik tesislerin rezervasyonlarında yüzde 100 doluluğa ulaşıldı

16 Ağustos 2018 Perşembe 17:10
Muğla’da oteller doldu

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, Temmuz ve Ağustos aylarının Bodrum için oldukça yüksek seviyelerde geçtiğini söyledi. İlçede Türk müşterilerin ağırlıkta olduğunu belirten Kavala, “Bu yüksek sezonda bir de Kurban Bayramı’nın devreye girmesi bunu daha da yoğunlaştırdı. Şu anda bayram öncesinden bayram tatili sürecindeki rezervasyonlar yüzde 100’ler seviyesinde doluluk sağladı. O bakımdan bir sorun yok” diye konuştu. Bodrum’a geleceklere çağrıda bulunan Kavala, “İlçeye gelecek kişilerin mutlaka önceden yerlerini ayırtmaları, Bodrum’a geldikten sonra rezervasyonsuz sıkıntı çekmemeleri açısından önem arz ediyor. Yer bulabilirler mi? Olabilir ama şöyle, bu acentelerin kontenjanlarında boşluk olabilir. Otellerin rezervasyonlarında iptal olup değişiklik olabilir. Bunlardan dolayı rezervasyonlarını yapabilirler” ifadelerini kullandı.

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lüks markaların müşterisi Çinliler
Lüks markaların müşterisi Çinliler
Akaryakıt fiyatları zamlandı
Akaryakıt fiyatları zamlandı
Türkiye’nin ‘en büyük yerli’ cep telefonu fabrikası
Türkiye’nin ‘en büyük yerli’ cep telefonu fabrikası
169 ülke ile ticarette Türk Lirası kullanıyoruz
169 ülke ile ticarette Türk Lirası kullanıyoruz
Kredilerin mevduatı aşması baskı oluşturuyor
Kredilerin mevduatı aşması baskı oluşturuyor
Benzin, motorin ve LPG'ye zam
Benzin, motorin ve LPG'ye zam
‘Türk varlıklarına yatırım yapacağım’
‘Türk varlıklarına yatırım yapacağım’
Özel sektör 1 yıl içinde 69 milyar dolar ödeyecek
Özel sektör 1 yıl içinde 69 milyar dolar ödeyecek
Bankalardan şirketlere baskı
Bankalardan şirketlere baskı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim