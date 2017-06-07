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Mühendisler Tofaş Akademi’de yetişiyor

Bursa’da faaliyet gösteren 40’dan fazla Ar-Ge merkezinin ihtiyaçları değerlendirilerek oluşturulan 'Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı' tüm hızıyla devam ediyor

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Mühendisler Tofaş Akademi’de yetişiyor
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ile Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (BUSİAD) işbirliğinde, Tofaş Akademi koordinatörlüğünde, bu yıl ikincisi düzenlenen Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı; Martur, Bosch ve Coşkunöz fabrikalarının da  aralarında bulunduğu komite tarafından yürütülüyor.

Programa, 12 farklı firmanın İnsan Kaynakları ekiplerinin değerlendirmeleri sonucunda, başvuru yapan 782 öğrenci arasından seçilen 32 öğrenci katılım gösteriyor. Program kapsamındaki eğitimler akademisyenler ve sektörün deneyimli Ar-Ge profesyonelleri tarafından veriliyor. Program toplamda 300 saatlik teorik ve uygulamalı derslerden oluşuyor. EKONOMİ SERVİSİ
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Mühendisler Tofaş Akademi’de Yetişiyor
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