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MÜSİAD Başkanı'ndan şoke eden açıklama!

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye'nin hiç olmadığı kadar cazip bir ülke haline geldiğine işaret ederek, "Şu anda elinde 40 milyar doları bulunan bir grup gelse Türkiye'deki şirketlerin 4'te birini satın alabilir" dedi!

30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:15
MÜSİAD Başkanı'ndan şoke eden açıklama!

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, AA Finans Masası'nda yaptığı açıklamada, faiz konusunda özellikle hassas olduklarını belirterek, "Birilerinin faiz ile piyasaya ayar vermesini doğru bulmuyoruz" dedi.

Kaan, kısa bir süre önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın İstanbul'da iş insanları ve iş dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldiğinin ve bu toplantıda kendisinin de yer aldığının hatırlatılması üzerine, Albayrak'ın çok kararlı olduğunu, Merkez Bankası ve dövizle ilgili açıklamaların tek elden çıkmasının çok önemli olduğunun ifade edildiğini kaydetti.

Vergi sisteminin sadeleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kaan, mümkün olduğu kadar daha sade bir vergi sistemiyle hareket etmek istediklerini söylediklerini aktardı.

Türkiye çok ucuzladı

Kaan, konuşulan bir diğer hususa değinerek, "Türkiye hiç olmadığı kadar cazip bir ülke. Şu anda elinde 40 milyar doları bulunan bir grup gelse Türkiye'deki şirketlerin 4'te birini satın alabilir. Kur pozisyonu itibariyle ki bunu Cumhurbaşkanımız da ifade etmişti, bir daha bulamazsınız tarzında. Bu da bizim önümüzdeki süreçle ilgili konuştuğumuz şeyler" ifadelerini kullandı.

Kaan, artık faizlerin artmaması gerektiği konusunda söylemleri olduğunu belirterek, "Merkez Bankasının son aldığı kararı olumlu buluyoruz. Faizin arttığı geçmiş dönemlerde en fazla bir ay etkisini gösteriyor sonra kur bir ay sonra tekrar yukarı gidiyor. Faiz artırmak, artık Türkiye'de kuru baskı altına alacak bir unsur değil. Kuru, faizi artırmak için kullanıyorlar ama Merkez Bankası artık bunu gördü. Bundan sonra bu işlerin olmayacağını düşünüyoruz" dedi.

Dolar 4.30 olmalı

Kaan, dolar kurunun şu an 4.30 gibi olması gerektiğine işaret ederek, "Bunun üstü köpük oluyor. Şu anki kurun iş dünyası için ihracat açısından çok iyi bir yerde olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 30.07.2018 17:00
Anahtar Kelimeler:
UcuzDolarTürkiyeMÜSİAD
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