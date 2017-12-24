MÜSİAD’dan Katar çıkarması

MÜSİAD 2. Expo Turkey by Qatar, 17-19 Ocak 2018’de Katar’ın başkenti Doha’da, Doha Exhibition and Convention Center’da (DECC) düzenlenecek. Fuara Tekfen, Emlak Konut, Artaş İnşaat, Teknik Yapı, Sinpaş, Türksat, Katmerciler, Çilek Mobilya ve Çaykur gibi sektörlerinin öncüsü şirketlerle birlikte yaklaşık 150 Türk firması katılacak.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Bu yılki fuarımıza yine başta inşaat ve gayrimenkul olmak üzere bilgi teknolojileri, makine, sağlık turizmi, yapı malzemeleri, gıda, lojistik, ulaşım, mobilya alanlarındaki lider Türk firmaları katılım gösterecek.

Türkiye’nin stratejik ortağı Katar’la bir ticaret köprüsü oluşturmak üzere düzenlediğimiz 2. Expo Turkey by Qatar, üyelerimizin ve firmalarımızın katkısıyla iki ülke arasındaki yıllık ihracat hacmini ilerleyen yıllarda 5 milyar dolara, yıllık doğrudan yatırımı da 3 milyar dolara yükseltecek” dedi.

EKONOMİ SERVİSİ