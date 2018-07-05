Mutfak alev alev... İşte son fiyatlar

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Tüketici Hakları Derneği (THD) vatandaşların mutfakta sıklıkla kullandığı ürünlerde son bir yılda oluşan fiyat artışlarını derledi.

THD verilerine göre Haziran 2018'de süt ve süt ürünleri fiyatları Haziran 2017’ye göre ortalama yüzde 24.11, sebze fiyatları ortalama yüzde 69.73 arttı. Haziran 2017'de litresi 2.98 TL olan süt bu yıl Haziran ayında 3.75'e çıktı. Sütün fiyatı son bir yılda yüzde 25.94 artış gösterdi.

Son bir yılda yoğurtun fiyatı yüzde 19.53, beyaz peynirinki yüzde 20.68, kaşar peynirinki yüzde 21.87, tulum peynirinki yüzde 30.50, tereyağınınki ise yüzde 35.81 zamlandı.

Böylece tereyağının kilosu 50 lirayı aştı. Süt ürünlerinde ortalama fiyat artışı yüzde 24.11 oldu.

Sebze fiyatları uçtu

Haziran 2017 ile Haziran 2018 arasında sebze fiyatlarının artış oranları ise şöyle gerçekleşti: Çarliston biberin kilosu 2.17'den 3.64'e çıktı.

Çarliston biberdeki zam oranı yüzde 68... Kuru soğan 1.33'ten 3.79 liraya çıktı. Kuru soğandaki zam oranı yüzde 185.04! Patates fiyatları ise yüzde 109.07 artarak, kilogram fiyatı 1.73'ten 3.63 liraya yükseldi.

13 kalem sebzede ortalama yıllık fiyat artış oranı yüzde 69.73 olarak gerçekleşti. Verileri değerlendiren THD Genel başkanı Turhan Çkar, Türkiye’de uygulanan tarım ve gıda politikalarının tüketicileri açlığa sürüklediğini savunarak, "Her geçen gün daha çok tüketici yeterli ve dengeli beslenmekten mahrum kalıyor. Bir an önce yanlış tarım ve gıda politikalarından vazgeçilmelidir" dedi.

Bazı sebze fiyatlarında son bir yıllık artış

Sebze Türü Haziran 2017 (kg/fiyat) Haziran 2018 Zam Oranı (%)

Dolma Biber 3.33 4.64 39.27

Domates 2.09 3.40 62.72

Havuç 2.62 5.51 109.99

Kabak 2.15 3.14 46.53

Patlıcan 2.37 3.01 26.90