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Naci Ağbal'dan 'af' açıklaması

Türkiye bütçesi, 2018'in ilk 4 ayında 23.2 milyar lira. Normal koşullarda açığın yılsonunda 60 milyar lirayı aşması bekleniyor. Ancak seçim öncesi vergiden imar affına pek çok alanda yapılan düzenlemelerin getireceği kaynakla açığın düşmesi bekleniyor

13 Haziran 2018 Çarşamba 14:45
Naci Ağbal'dan 'af' açıklaması

Türkiye'nin bütçesi bu yıl Nisan ayında 2.8 milyar lira, Ocak-Nisan döneminde ise 23.2 milyar lira açık verdi. Açıkta yılsonu beklenen tutar ise 67 milyar lira!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Samsun'da yaptığı açıklamada, Mayıs ayı merkezi yönetim bütçesine ilişkin sonuçları takvimine uygun olarak Ramazan Bayramı'ndan sonra açıklayacaklarını ancak şu ana kadar oluşan tablonun, bütçe fazlasını gösterdiğini söyledi.

Ağbal, bu yıl için 67 milyar liralık bütçe açığı hedefi olduğunu hatırlatarak, bütçenin gelir ve gider gerçekleşmelerini titizlikle takip ettiklerini bildirdi.

Aflar açığı kapatacak!

Yeniden yapılandırma kanunu başvurularının başladığına işaret eden Ağbal, "12 Nisan Salı akşam itibarıyla başvurular 1 milyon 30 bini geçti. Yapmış olduğumuz yapılandırma tutarı da 7.5 milyar lira civarına çıktı.

Yıl sonu itibarıyla buradan 15 milyar lira ilave gelir bekliyoruz. Bu gelir bütçede yoktu. Ayrıca, devam eden iki ayrı yeniden yapılandırma kanunumuz bulunuyor. Burada da yıl başında 2.5 milyar liralık bir tahminimiz vardı. Yaptığımız çalışmaya göre, yıl sonunda bu rakamın 8-9 milyar lirayı aşacağını tahmin ediyoruz.

Dolayısıyla buradan da 5-6 milyar liralık ilave gelir olacak. O açıdan, ekonomik canlanmadan gelecek 20 milyar lira civarında gelir, eski yapılandırma kanunlarından gelecek ilave 5-6 milyar liralık gelir, yeni yaptığımız yeniden yapılandırma kanunundan gelecek 15 milyar lirayı topladığınız zaman nereden bakarsanız bakın bütçeye 40 milyar lira ilave gelir gelecek."

Bunların dışında, imar barışı başvurularının da devam ettiğini hatırlatan Ağbal, vatandaşların buraya da yoğun bir şekilde başvuru yaptığını söyledi.

Ağbal, bunun da kendilerini sevindirdiğini, yıl sonuna kadar toplamda bütçeye 70 milyar lira civarında ilave gelirin geleceğini vurgulayarak, "İmar barışıyla vatandaşlarımız imar sorunlarını çözmüş olacak. Aynı zamanda bu, bütçeye de çok ciddi bir gelir desteği sağlayacak. Buradan da bütçeye yaklaşık 30 milyar lira civarında asgari gelir bekleniyor. Dolayısıyla bunları üst üste koyduğumuzda 70 milyar lira civarında bir gelirin ilave olarak yıl sonu itibarıyla bütçemize geleceğini görüyoruz."

Ağbal’ın açıklamalarına göre bu yıl bütçeyi kısmen de olsa aflar ve yapılandırma kanunları kurtaracak. Önümüzdeki yılın ne getireceği ise belirsiz.

AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
Naci AğbalAfBütçe AçığıVergi
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