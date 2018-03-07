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Nakit para kullanımı azalıyor

2015'te alışveriş yaparken en çok tercih edilen ödeme yöntemi olarak nakdi görenlerin oranı yüzde 35 iken, 2017'de bu oranın yüzde 27’ye düştüğü görülüyor.

07 Mart 2018 Çarşamba 13:34
Nakit para kullanımı azalıyor

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Türkiye'deki kart kullanım alışkanlıklarını ölçmek için bu yıl 8'incisini TROY katkılarıyla Ipsos tarafından gerçekleştirdiği "Kart Monitör Araştırması" sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre 2015 yılında "Alışveriş yaparken en çok tercih ettiğiniz ödeme yöntemi nedir" sorusuna yüzde 61 ile kredi kartı yanıtı verilirken, 2017 yılında bu oranın yüzde 68'e yükseldiği göze çarpıyor.

Kredi kartı tercihindeki bu yükseliş, nakit para kullanımının azalışıyla da paralellik gösteriyor.

2015'te alışveriş yaparken en çok tercih edilen ödeme yöntemi olarak nakdi görenlerin oranı yüzde 35 iken, 2017'de bu oranın yüzde 27’ye düştüğü görülüyor.

Böylece her 10 kişiden 7'sinin ödeme aracı olarak kredi kartı kullanmayı tercih ettiği görülüyor. Türkiye'de bir banka hesabı ya da kredi kartı bulunmayan 20 milyonu aşkın tüketici bulunuyor.

Kredi kartı almayı düşünen tüketicilerin sayısında 2015'e kıyasla ciddi bir artış var. 2015'te hiç kartı olmayan ve kart almayı düşünenlerin oranının yüzde 11 düzeyinden, 2017'de yüzde 37'ye yükseldiği gözleniyor.

EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
Nakit ParaParaTürkiyeKredi KartıBKMKartTROY
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